Vor dem Quali-Kracher am Freitag gegen Belgien (20.45 Uhr/live ServusTV ist die medizinische Abteilung beim ÖFB gefordert wie noch nie.

Es wäre alles angerichtet für ein Fußballfest in Wien. Doch Freitag, der 13. Oktober, wirft seine Schatten voraus. In zwei Tagen trifft Österreich in der EM-Qualifikation im ausverkauften Ernst Happel Stadion auf Belgiens „Rote Teufel“. Das Team kann mit einem Sieg den Sack für die EURO 2024 in Deutschland endgültig zu machen. Die vorzeitige ÖFB-Party steht jetzt gerade aber auf wackligen Beinen

Denn seit dem 24. September beziehungsweise seit dem Ausfall von Rekordteamspieler Marko Arnautovic (linker Oberschenkel), wird die ÖFB-Zentrale von einer Schock-Meldungen nach der anderen heimgesucht. Doch wie brenzlig steht es wirklich um den ÖFB-Kader?

Der ÖFB-Lazarett-Check:

© GEPA ×

David Alaba: Kurz gab es Hoffnung für unseren Team-Kapitän. Am Montag um 11:23 Uhr bestätigte sich aber die Befürchtung. Alaba steht für die kommenden beiden EM-Quali-Spiele gegen Belgien und Aserbaidschan defintinv nicht zur Verfügung. Der Real-Madrid-Star zog sich am 27. September eine Adduktorenverletzung zu.

Stefan Posch: Der Bologna-Legionär verletzte sich nur einen Tag nach dem Arnautovic-Schock. Der 26-Jährige wurde von Rangnick zwar noch in den 28-Mann-Kader einberufen, am Montag erteilte der Rechtsverteidiger aber ebenfalls eine Absage.

Marcel Sabitzer: Der 29-jährige Dortmunder kämpft um seinen Einsatz gegen Belgien, musste aber das Mannschaftstraining auslassen. Der Mittelfeldmann absolvierte sein Individual-Programm neben seinen Teamgefährten auf dem Rasen. Es wird knapp!

Michael Gregoritsch: Der Freiburg-Stürmer, der zuletzt in der EM-Quali beim 3:1-Sieg gegen Schweden und im Testspiel gegen Moldawien für das ÖFB-Team traf, ist wie Sabitzer fraglich. Beim Nationalteam trainierte der 29-Jährige bis dato nur im Stadioninnenraum.

Gernot Trauner: Der Innenverteidiger von Feyenoord Rotterdam rückt wegen Knieproblemen nicht ein.

Christoph Baumgartner: Der Offensivmann ist unsere letzte Hoffnung. Bei Leipzig kam er in der Liga zu früh zum Einsatz, musste daher einen Extratag bei einem Spezialisten einlegen, um seine Muskelprobleme behandeln zu lassen. Heute soll „Baumi“, der das Team mit einem Doppelpack im Heimspiel gegen Schweden zum Sieg führte, Rangnick wieder zur Verfügung stehen.

Sasa Kalajdzic: Die Freude war groß, als der Rangnick-Anruf kam. Allerdings hätte es den gar nicht gegeben, wäre Arnautovic nicht ausgefallen. Deshalb traut der Teamchef seinem England-Legionär nach dessen langer Verletzungspause höchstens einen „Kurzeinsatz“ zu. Der Wolverhamptoin-Spieler sagt selbst: „Man kann mich nicht von Anfang an bringen.

Florian Grillitsch: Der Hoffenheim-Legionär ist angeschlagen (muskulären Probleme im Oberschenkel), spielte zuletzt in der Liga gegen Werder Bremen, wurde aber ausgewechselt.

Philipp Mwene: Der Mainz-Legionär laboriert an einer Knieblessur, kam in der deutschen Bundesliga nicht zum Einsatz. Zuletzt sorgte er im Team für Furore, holte den Elfer gegen die Schweden heraus.

Arnautovic, Alaba & Posch als Edelfans

Der Kader von Teamchef Ralf Rangnick umfasst zwar nur mehr 26 Mann, auf den verletzten David Alaba und Marko Arnautovic, muss das rot-weiß-rote Team am Freitag aber nicht verzichten. Laut ÖFB-Angaben drücken die Topstars, ebenso wie Stefan Posch, als Edelfans im Happel-Stadion die Daumen.