Diese Elf schickt Foda in unser Schicksalsspiel

Die Spannung steigt: Unser Team ist bereit für den WM-Play-off-Hit gegen Wales in Cardiff. Bei der Aufstellung von ÖFB-Teamchef Franco Foda überrascht mit einer Veränderung.

In Kürze ist es soweit: Um 20.45 Uhr (live im Sport24-Ticker) trifft unser Nationalteam im WM-Quali-Play-off in Cardiff auf Wales. Nur mit einem Sieg lebt die Chance auf ein Ticket für die Endrunde weiter. Österreichs Fußball-Nationalteam beginnt im WM-Play-off-Halbfinale in Cardiff gegen Wales mit Heinz Lindner im Tor. Der Basel-Legionär erhielt von Teamchef Franco Foda den Vorzug gegenüber EM-Torhüter Daniel Bachmann, auf den er zuletzt meist vertraut hatte. Im Mittelfeld ersetzt Salzburgs Nicolas Seiwald den an Corona erkrankten Florian Grillitsch. Ansonsten ist die Startformation mit jener vom EM-Achtelfinale im Juni gegen Italien (1:2 n.V.) ident.

Für Lindner ist es das 30. Länderspiel. Der 31-Jährige hatte bereits im abschließenden WM-Qualifikationsspiel im November gegen Moldau (4:1) gespielt. Damals hatte Foda seine Wahl noch mit einer drohenden Gelbsperre von Bachmann argumentiert. Der England-Legionär, der davor zwölf Spiele in Folge Österreichs Nummer eins war, ist bei seinem Club Watford aber nur noch Reservist. Sein bisher letztes Pflichtspiel hat Bachmann vor mehr als zwei Monaten bestritten.

Seiwald dürfte mit dem von einer Knieverletzung genesenen Xaver Schlager das defensive Mittelfeld bilden. Davor agieren Konrad Laimer, Marcel Sabitzer und Christoph Baumgartner. Marko Arnautovic beginnt als Solospitze, Stuttgart-Torjäger Sasa Kalajdzic sitzt wie erwartet zunächst auf der Ersatzbank. Die Vierer-Abwehr bilden Stefan Lainer, Aleksandar Dragovic, Martin Hinteregger und Kapitän David Alaba. Auch bei Wales steht mit Alabas zuletzt angeschlagenem Real-Madrid-Kollegen Gareth Bale der Topstar in der Startformation.



Österreich: Lindner - Lainer, Hinteregger, Dragovic, Alaba - Seiwald, X. Schlager - Laimer, Sabitzer, Baumgartner - Arnautovic

Wales: Hennessey - Roberts, Rodon, Ampadu - Williams, Wilson, Allen, Davies - Ramsey - Bale, James