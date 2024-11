Fan-Aufreger um ÖFB-Sondertrikot

Stücke gab es vom ÖFB-Sondertrikot, das zur Feier der 50-jährigen Partnerschaft mit PUMA entworfen wurde, nur wenig. Umso größer ist der Ärger für den die Special Edition zurzeit bei den Fans sorgt.

Seit dem Jahr 1974 verbindet den ÖFB und das Sportunternehmen PUMA eine enge Partnerschaft. Um deren 50-jähriges Jubiläum gebührend zu feiern hat PUMA ein besonderes Special-Edition-Trikot entworfen, das Fußballfans sich am Montag online im ÖFB-Fanshop holen durften - oder es zumindest versuchten. Denn das schwarze Spezial-Shirt gab es lediglich in streng limitierter Stückzahl. Passend zum Geburtsjahr der ÖFB-PUMA-Verbindung wurden 1974 Stück produziert. Es war also kaum überraschend, dass das begehrte Teil bereits innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war.

Nun hat sich denjenigen, die während des offiziellen Verkaufs kein Glück hatten, auf Marktplätzen wie Willhaben oder Ebay eine zweite Chance aufgetan. Denn kaum war ein Kauf im ÖFB-Shop nicht mehr möglich, tat sich auf jenen Webseiten ein Angebot nach dem anderen auf. Die Preise die für diese Weiterverkäufe teilweise verlangt werden, sorgen nun allerdings für große Aufregung.

Sondertrikot um über 1000 Euro

Eigentlich gab es das Jubiläumstrikot im ÖFB-Store schon um 140 Euro. Ein Schnäppchen, wenn man die Preise betrachtet, die Weiterverkäufer für das Kleidungsstück verlangen. Von 500 Euro bis über 1000 Euro erhielt die Sonder-Edition auf anderen Webseiten die verschiedensten Preis-Etiketten - was bei Fans für Empörung sorgt.

Abgesehen davon sind ÖFB-Anhänger auch wegen der technischen Schwierigkeiten, die es während des Verkaufes auf der ÖFB-Seite gegeben haben soll, verärgert. In den Kommentaren eines Instagram-Posts vom ÖFB zum Verkauf des Trikots war unter anderem die Rede von langen Wartezeiten, Stornierungen sowie Server-Problemen.