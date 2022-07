0:2 - Unser EURO-Märchen endet im Viertelfinale

Das EURO-Märchen unserer ÖFB-Damen in England endet mit einer unglücklichen 0:2-Niederlage im Viertelfinale gegen Deutschland. Unseren EM-Heldinnen fehlte das nötige Glück, so verhinderte die Stange und Latte die Chance auf den Ausgleich am Ende besiegelte ein Zinsberger-Patzer das Aus.

Nichts wurde aus dem Frauen-Cordoba, der Traum vom EM-Halbfinale ist geplatzt! Unser Frauen-Nationalteam scheitert vor 16.025 Fans im Community Stadium von Brentford mit einem 0:2 an Deutschland.

Beide Teams knien vor dem Anpfiff um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Dann entwickelte sich ein heißer Fight. Nach einem schönen Pass von Feiersinger scheitert Hickelsberger-Füller an Torfrau Frohms (9.). Auf der Gegenseite schoss Stürmerin Popp aus guter Position drüber (10.). Dann die 14. Minute: Georgieva steigt nach einem Eckball am höchsten und köpft das Leder an die Stange. Wie bitter!

ÖFB-Elf erhöht Tempo, aber Deutsche treffen

Österreich wurde immer besser, aber der große Schock folgte: Wenninger verliert den Ball an Bühl, die Offensivspielerin gibt zur Mitte, Popp lässt durch und Magull schiebt ein – 1:0 für Deutschland (25.). Der Himmel weint, Regen setzt in London ein. Unser Team zeigte sich jetzt leicht verunsichert. Zinsberger leistet sich einen Fehlpass, bessert ihren Fehler aber wieder aus und hält einen Schuss von Bühl (33.). Däbritz köpfte drüber (40.), gegen Huth rettete Zinsberger mit einer starken Fußabwehr. Es ging mit einem 0:1 in die Pause. Kurz nach dem Seitenwechsel kam Gwinn aus Top-Position zum Abschluss, traf aber nur die Stange (46.). Durchatmen! Bei Österreich zog Dunst aus der Distanz und scheiterte an der Latte (52.). Dann probiert es Puntigam aus dem Rückraum, knallt die Kugel an die Stange (57.). Es ist nicht zu fassen! Vor Billa rettete DFB-Verteidigerin Gwinn (69.). Auf der anderen Seite tauchte Dallmann völlig alleine vor Zinsberger auf, stand aber knapp im Abseits (70.). Deutschland drückte jetzt noch einmal aufs Gas. Zinsberger parierte gegen Oberdorf (78.). Dann zog Bühl ab, setzte den Ball aber an die Querlatte (79.). Nur drei Minuten später kommt sie völlig alleine vor Zinsberger an den Ball und schießt aus zehn Metern hauchdünn daneben (82.). Unser Team kämpfte tapfer. „Steht auf für Österreich“, hallt es von den Rängen.

Zinsberger patzt, Popp sorgt für Entscheidung

Es sollte aber die Entscheidung für Deutschland fallen: Zinsberger will ausputzen, schießt Popp an und der Ball geht ins Tor – 0:2 Endstand (90.). Österreich verliert auch das dritte direkte Duell mit Deutschland und muss trotz bärenstarker Leistung nach dem EM-Viertelfinale die Heimreise antreten. Für die DFB-Elf geht es im Halbfinale am Mittwoch gegen Frankreich oder Holland weiter.