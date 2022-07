Empfang für Österreichs EM-Helden am Flughafen Wien

Das ÖFB-Team landet am Freitag um 19:10 am Flughafen Wien.

Das ÖFB Frauen-Fußball-Nationalteam fliegt nach der am Donnerstagabend im EM-Viertelfinale gegen Deutschland bezogenen 0:2-Niederlage am (heutigen) Freitagnachmittag von London zurück nach Wien. Nach der Landung um 19.10 Uhr wird die Truppe von Vizekanzler Werner Kogler und Susanne Raab, Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien, gemeinsam mit der ÖFB-Spitze um Präsident Gerhard Milletich in Empfang genommen. Die APA - Austria Presse Agentur wird berichten.