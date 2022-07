ÖFB-Frauen nehmen Kurs auf erstes »Finale«

Für die Mission Viertelfinale muss morgen (18 Uhr, ORF 1) ein Sieg gegen Nordirland her.

Bagshot/Southampton. Auf nach Southampton! Dort trifft unser Frauen-Nationalteam im zweiten EM-Spiel morgen auf Nordirland. Nach dem 0:1 gegen England zählt im Kampf um das Viertelfinale nur ein Sieg. „Wir brennen darauf, dass wir die ersten Punkte holen“, sagte Rekordspielerin Sarah Puntigam. Gestern fanden im Basecamp in Bagshot eine genaue Analyse des Gegners und ein Training statt. Heute reist unser Team mit dem Bus in das rund eine Stunde entfernte Southampton ab, wo im St. Mary’s Stadium morgen dann das Schicksalsspiel steigt.

Nicht mit dabei ist Verteidigerin Laura Wienroither. Die 23-Jährige wurde positiv auf Corona getestet. Sie weist milde Symptome auf und wurde umgehend von der Mannschaft isoliert. Beim Rest ist der Fokus voll auf das Spiel gerichtet.

Billa stellt klar: »Es geht um wichtige Punkte«

„Wenn wir ins Viertel­finale wollen, dann ­müssen wir Nordirland schlagen“, weiß Sportdirektor Peter Schöttel. Schon in der WM-Quali bekam es Österreich mit den Britinnen zu tun. Auf ein 2:2 in Nordirland folgte im April zu Hause ein 3:1-Sieg. „Wir kennen Nordirland, wir wissen, was auf uns zukommt. Es geht um wichtige Punkte“, betonte Stürmerin Nicole Billa. Der Weltranglisten-47. verlor sein erstes EM-Spiel 1:4 gegen Norwegen. Vor allem in der Spieleröffnung hatte Nordirland Probleme. „Ich hoffe, dass sie auch gegen uns versuchen, so riskant hinten heraus­zuspielen, bezweifle aber, dass ihnen das ein zweites Mal passiert“, sagte Sarah Zadrazil. Unser Team hatte einen Tag länger Pause als der Gegner. Ein Vorteil? „Es schadet nie, wenn man mehr Regenerationszeit hat“, meinte Billa. Nord­irland ist für seine robuste Spielweise bekannt. Für uns heißt das, wie Katharina Schiechtl verrät: „Wir müssen mutig am Ball sein, die Spielkontrolle haben und unsere Chancen nutzen.“ Diesmal geht unser Team als Favorit ins Spiel. Druck? „Spüren wir nicht“, so Puntigam. Am 15. Juli treffen die ÖFB-Frauen in Brighton noch auf Norwegen – dann soll der Viertelfinal-Traum wahr werden.