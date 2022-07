Wienroither fehlt gegen Nordirland wegen Corona

Laura Wienroither hat sich mit Corona infiziert.

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam muss im zweiten Gruppenspiel bei der EM in England am Montag (18.00 Uhr/live ORF 1) gegen Nordirland auf Laura Wienroither verzichten. Die Rechtsverteidigerin wurde positiv auf das Coronavirus getestet, wie der ÖFB am Samstagnachmittag verlautete. Die Arsenal-Legionärin weise milde Symptome auf und wurde umgehend isoliert. Es ist bereits der zweite Coronafall im Team nach jenem von Stürmerin Lisa Kolb, die gar nicht angereist war.

Zudem war vor Turnierstart mit Reinhard Wögerbauer auch ein ÖFB-Physiotherapeut positiv getestet worden.