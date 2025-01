Knalleffekt: Alexander Schriebl ist neuer ÖFB-Teamchef

Ex-Salzburg-Stürmer übernimmt als Nachfolger von Irene Fuhrmann.

Am 27. Dezember trennte sich der heimische Fußball-Bund von Langzeit-Teamchefin Irene Fuhrmann. Jetzt präsentierte Sportdirektor Peter Schöttel mit Alexander Schriebl (46) einen neuen Trainer. Die nächste Aufgabe auf die ÖFB-Frauen wartet am 21. Februar, wenn mit einem Heimspiel gegen Schottland in Ried die neue Nations League eingeläutet wird.

Sportdirektor Peter Schöttel: „Für uns ist jetzt ein guter Zeitpunkt gekommen, um beim Frauen-Nationalteam neue Impulse von außerhalb zu setzen. Mit Alexander Schriebl haben wir einen Teamchef gefunden, der zuletzt in Bergheim in kurzer Zeit zu einer erfolgreichen Entwicklung beigetragen hat. Wir sind davon überzeugt, dass er mit seiner Art und Weise, wie er den Fußball sieht, einen wesentlichen Impuls zur Weiterentwicklung des Frauen-Nationalteams leisten wird“.

Alexander Schriebl: „Teamchef des Frauen-Nationalteams zu sein, ist ein großes Privileg und ich möchte zunächst dem FC Bergheim und dem FC Red Bull Salzburg sowie Peter Schöttel für diese Möglichkeit danken. Ich freue mich auf die kommenden Herausforderungen mit einem Team, das in der Vergangenheit sehr viel geleistet hat und über einen starken Charakter verfügt“.