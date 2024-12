Kreuzbandriss-Drama bei ÖFB-Star

Die Befürchtungen einer schweren Knieverletzung bei Fußball-ÖFB Teamspielerin Barbara Dunst haben sich bestätigt.

Die Mittelfeldspielerin zog sich am Dienstag im Rückspiel des EM-Play-offs gegen Polen einen Kreuzbandriss zu und ist am Mittwoch bereits operiert worden, gab der ÖFB am Donnerstag bekannt. Die 27-jährige Grazerin erlitt die Verletzung in der 40. Minute in einem Zweikampf mit der Polin Wiktoria Zieniewicz.

Lange Pause für Fußballerin des Jahres

Österreichs Fußballerin des Jahres 2023 fehlt damit sowohl dem ÖFB-Team als auch ihrem deutschen Club Eintracht Frankfurt monatelang. "Dass sich unsere Befürchtungen und die Diagnose Kreuzbandriss bestätigt haben, ist in erster Linie für Barbara selbst, aber auch für uns eine Hiobsbotschaft. Barbara ist zuletzt sowohl im Verein als auch beim Frauen-Nationalteam eine wichtige Stütze gewesen. Ihr Verlust wird in den kommenden Monaten schwer wiegen. Wir hoffen, dass der Heilungsprozess rasch und gut verlaufen und sie schnellstmöglich zu ihrer gewohnten Stärke zurückfinden wird", erklärte Teamchefin Irene Fuhrmann.

Österreichs Frauenteam verlor das Match mit 0:1 und ist nach dem 0:1 im Hinspiel bei der EM-Endrunde nächstes Jahr nur Zuschauer.