ÖFB-Ladys mit Arsenal auf Rekordkurs

Wie bei den Herren ist auch die Damen-Abteilung des FC Arsenal auf Erfolgskurs. Bei den Ladys spielen mit Manuela Zinsberger und Laura Wienroither zwei ÖFB-Stars eine tragende Rolle.

Torfrau Manuela Zinsberger und Außenverteidigerin Laura Wienroither (bis 65.) haben mit Arsenal Women einen Rekord in der englischen Fußball-Frauenliga eingestellt. Die beiden ÖFB-Teamspielerinnen gewannen am Sonntag mit ihrem Club auswärts gegen Liverpool mit 2:0 (2:0), es war der zwölfte Ligasieg der Londonerinnen in Serie. Das war bisher nur Arsenal im November 2018 und Manchester City im April 2021 gelungen.

Zinsberger ist zudem nach vier Runden der Women's Super League noch ohne Gegentreffer.