So feiern die EM-Heldinnen den Nordirland-Sieg

Unsere EM-Heldinnen waren nach dem Sieg gegen Nordirland im Party-Modus.

Teamchefin Irene Fuhrmann und Spielerin Barara Dunst nahmen nach dem 2:0 gegen Nordirland bei der Pressekonferenz Platz. Wie aus dem Nichts ertönte "Lets get down to Business." Viktoria Schnaderbeck, Manuela Zinsberger, Marina Georgieva, Marie-Therese Höbinger, Jasmin Eder und Sarah Puntigam stürmten singend und tanzend mit Musikbox den Saal. Davon ließ sich auch Dunst mitreißen und stemmte, wie einst David Alaba, ihren Stuhl in die Luft. Wir sind total im Partymodus!

© GEPA ×

Die Feierlichkeiten begannen schon direkt nach Schlusspfiff am Rasen. Nach einer ausgelassenen Polonaise holte Marina Georgieva die Musik-Box von der Tribüne. So feierten unsere Sieg-Heldinnen noch mit den mitgereisten Fans.