St. Pölten mit Kantersieg, Sturm geht gegen Real unter

Die Champions-League-Qualifikationsspiele der Frauen von SKN St. Pölten und Sturm Graz fielen jeweils klar aus.

Während Sturm Graz das besondere Kräftemessen mit Real Madrid 0:6 verloren hat, ist Österreichs Frauen-Meister SKN St. Pölten mit einem lockeren 7:0 gegen Ljuboten aus Nordmazedonien in die Qualifikation zur Fußball-Champions-League gestartet. Die Niederösterreicherinnen treffen am Sonntag (11 Uhr) im Finale des Miniturniers von Skopje auf den FC Dinamo aus Minsk.



Nur die Turniersieger, bestehend aus vier Teams, ziehen in die zweite und zugleich letzte Qualifikationsrunde ein und dürfen sich Hoffnungen auf die Gruppenphase machen. Sturm spielt nach der Niederlage im Estadio Alfredo di Stefano am Sonntag um Platz drei gegen Tomiris-Turan aus Kasachstan. Die mit zahlreichen Nationalteamspielerinnen gespickten Madrileninnen treffen auf Manchester City.



St. Pölten stellte die Weichen gegen Ljuboten früh auf Sieg. Schon nach zwölf Minuten stand es durch Tore von Maria Mikolajova (3.), Maetja Zver (5.) und Doppelpackerin Isabelle Meyer (12., 49.) 3:0. Nach dem Eigentor von Sanja Ratkovic (52.) legten Lainie Fuchs (91.) und Rita Schumacher (93.) zwei späte Tore zum Kantersieg nach. Der kommende Gegner Dinamo bekundete beim 5:0 (2:0) gegen den bulgarischen Vertreter Lok Stara Sagora ebenfalls keine Mühe.