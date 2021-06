Hier träumen unsere Stars von EM

ÖSTERREICH checkte mit dem ÖFB-Team in Seefeld ein. Ein Lokalaugenschein.

Endlich EURO-Luft! Gestern bin ich im schönen Tirol gelandet. Genauer: Auf knapp 1.200 Metern Seehöhe in der 3.500 Einwohner-Gemeinde Seefeld. Fast zeitgleich sind David Alaba & Co. angekommen. Unsere Team bezieht hier das EM-Basecamp, von wo es dann zweimal nach Bukarest und einmal nach Amsterdam geht.



Vom Luxus unserer Team-Stars kann ich nur träumen. Teamchef Foda und sein Team checken im Casual Luxury Hotel Nidum ein. Was das Vier-Sterne-Resort zu bieten hat? Einen 1.500 Quadratmeter großen Wellnessbereich mit Infinity-Pool. Im Fitnesscenter können unsere Stars ihre Muckis aufpumpen.



Viel mehr geht nicht! Der einzige Dämpfer heißt Corona. Unsere Stars dürfen ihre Bubble nicht verlassen und müssen sich regelmäßigen Tests unterziehen. Ich werde Alaba &Co. stehts auf den Fersen sein - so gut es die Bestimmungen zulassen.