Insider: "Ragnick ist im Sommer weg"

Kein Tag ohne neuen Wirbel im ÖFB. Jetzt meldete sich ein Rangnick nahestehender Insider bei oe24 und macht sich Sorgen um den Verbleib von Teamchef Ralf Rangnick: "Gut möglich, dass er im Sommer geht."

Rangnick, so der Insider, habe es nicht notwendig, sich von höchster Stelle anpatzen zu lassen. Zur Erinnerung: Nach dem Nations-League-Out gegen Serbien hatte sich Vizepräsident Johann Gartner im "Profil" zu Wort gemeldet und Rangnicks Verdienste als Teamchef relativiert: "Nüchtern betrachtet sind wir mit Rangnick nicht weiter als unter Foda. Seine Spielweise ist ausrechenbar. Mir fehlen die Tore und die Ergebnisse. Ich erwarte mir vom Teamchef neue Ideen." Die Mannschaft sollte sich "mehr hinten reinstellen", schlug Gartner vor. Und von Interimspräsident Wolfgang Bartosch hieß es, Rangnick sei "schwierig".

Aussagen, die, wie der Insider bestätigt, bei Rangnick nicht gerade gut angekommen sind. Ein Telefonat mit Präsident Bartosch am Wochenende konnte den bereits angerichteten Schaden nicht wirklich reparieren. Auch wenn Bartosch ("das waren ungeschickte Aussagen") bemüht ist zu versichern, dass das Thema inzwischen ausgeräumt sei und dass er sowie das Präsidium "voll zu Rangnick stehen".

ÖFB-Teamspieler kämpfen um Rangnick-Verbleib

Am Dienstag rechnete ÖFB-Kapitän David Alaba via APA mit den ÖFB-Bossen ab und stellte sich voll hinter den Teamchef. Er und auch seine Teamkollegen würden für Zusammenhalt und Geschlossenheit stehen. Deswegen kämpfen Alaba und Kollegen für den Verbleib des Deutschen, der Österreich erstmals seit 1998 zu einer Fußball-WM führen soll: "Wir wollen und müssen genau so Fußball spielen, wie uns unser Teamchef lässt, damit wir erfolgreich sein können. Ich bin mir absolut sicher, dass wir gemeinsam auf dem richtigen Weg sind."

Rangnick, der vergangenen Mai Bayern eine Absage erteilt hatte (wobei der deutsche Rekordmeister noch immer interessiert sein soll) und zuletzt auch wieder von Borussia Dortmund umworben wurde (Sportdirektor?), hat sich der Pressekonferenz nach dem Nations-League-Aus nicht zu Wort gemeldet. Sein Vertrag mit dem ÖFB läuft bis inklusive 2026 (und würde sich im Fall der erfolgreichen WM-Qualifikation automatisch verlängern). Doch, wie der Insider weiß: Sollte Rangnick keine Lust mehr haben, ist Rangnick weg - man würde einen Weg finden, den Vertrag vorzeitig zu lösen.