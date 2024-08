Knalleffekt: ÖFB-Bosse bleiben im Amt

Wie oe24.at erfuhr, gibt es bei der morgigen Präsidiumssitzung keine personellen Abgänge.

In der anstehenden Präsidiumssitzung des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) geht es um mehr als nur um das routinemäßige Abhandeln diverser Tagesordnungspunkte. Präsident Klaus Mitterdorfer ließ den Verband zuletzt von einem externen Unternehmensberater durchleuchten und wird aufgrund dieser Analyse eine Strukturreform vorschlagen. Beraten wird darüber ab Freitagnachmittag in einem Hotel in Wien - es ist gut möglich, dass die Sitzung am Samstagvormittag fortgeführt wird.

Reduktion der ÖFB-Gremien

Zur Debatte steht eine Reduktion der zahlreichen ÖFB-Gremien, um Entscheidungsprozesse zu beschleunigen, und vor allem eine Änderung der Kompetenzen des Präsidiums, das künftig wohl mehr als Aufsichtsrat agieren soll. Für die Umsetzung dieser Vorhaben wird eine Zwei-Drittel-Mehrheit benötigt.

Hollerer und Neuhold bleiben

Im Zuge der angestrebten Reformen hätte es auch zu einer wesentlichen Personalentscheidung kommen können. Denn das Verhältnis zwischen Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH, und ÖFB-Generalsekretär Thomas Hollerer gilt seit längerem als zerrüttet. Es wurde spekuliert, dass zumindest einer der beiden operativen Chefs des größten Sportfach-Verband des Landes verlassen muss. Doch wie oe24.at erfuhr, bleiben beide weiterhin in ihrem Amt. Stattdessen liegt der Fokus voll und ganz auf der Struktur-Reform.