Lothar Matthäus spricht Klartext über ÖFB-Teamchef Rangnick

Fußball-Weltmeister von 1990 nimmt sich kein Blatt vor den Mund.

In der ServusTV-Sendung "Sport und Talk im Hangar 7" sprach Lothar Matthäus über die Entwicklung des heimischen Fußball-Nationalteams und welche Rolle Teamchef Ralf Rangnick dabei spielt.

Matthäus über Rangnick: "Ralf Rangnick hat einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass der österreichische Fußball in Europa wieder Anerkennung gewonnen hat. Ralf Rangnick ist der Vater dieses Erfolgs. Österreich ist wieder aufgewacht. Normalerweise immer Skifahren und auf einmal war Fußball Fashion hier in Österreich. Deswegen hoffe ich im Sinne des österreichischen Fußballs, dass da die Verantwortlichen nicht nur an sich denken, sondern dass sie wieder an das Volk denken, an den Fußballfan denken.“

Matthäus über das ÖFB-Team: „Die Erfolge sind durch Ralf Rangnick eingekehrt. Und ich hoffe, dass man auch Ralf Rangnick versteht. Weil Ralf Rangnick ist ja nicht einer, der mit der Gegenwart zufrieden ist. Er will sich ja auch weiterentwickeln. Er als Mensch, aber er will auch seine Spieler weiterentwickeln. Und das fängt halt heutzutage nicht in der A-Nationalmannschaft an, sondern auch weiter unten. Daran muss man sich in Österreich gewöhnen. Aber wenn man so einen Fachmann hat, dann sollte man auch versuchen ihn zu halten.“

Matthäus über Ösi-Jahrhundert-Talent Paul Wanner: „Für mich sollte er sich mit der Familie so entscheiden, was sein Herz sagt. Nicht was er sagt, dass er in Österreich vielleicht mehr Länderspiele macht als in Deutschland. Er soll auf sein Herz hören, wo er mehr hingehört. Gehört er mehr nach Österreich oder nach Deutschland?“