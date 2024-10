Mega-Wirbel um Erling Haaland nach 1:5-Klatsche

Im norwegischen TV wurde nicht mit Kritik am Superstar gespart.

Was für ein Abend! Österreich fertigte am Sonntag Norwegen in der Nations League eiskalt mit 5:1 ab. Statt Haaland-Festspiele gab es in Linz eine Arnautovic-Show zu bestaunen. Norwegens Superstar hatte bei einem Stangenschuss in der Anfangsphase Pech, blieb ansonsten aber blass.

Nach dem Spiel hatte Norwegns Kapitän keine Lust auf Interviews und stellte sich deshalb auch nicht den Fragen der norwegischen Journalisten. Dies brachte dem ManCity-Star Kritik in seiner Heimat ein. NRK-Experte Kristoffer Lokberg nahm Haaland in die Pflicht: „Es ist schade, dass er nicht aufgetaucht ist“, so der TV-Experte. „In so einer Situation hätten wir gerne etwas von ihm gehört.“

Während Haaland schwieg, mussten seine Teamkollegen Rede und Antwort stehen. Sander Berge ließ dabei seiner Enttäuschung freien Lauf und sprach von einer „peinlichen und demütigenden“ Niederlage.

© Instagram

Haaland selbst meldete sich dann später auf Instagram. „Sorry an alle“, schrieb der Superstar in seiner Instagram-Story.