Nur WM-Chance hält Foda im Amt

Team muss am Donnerstag (20.45/ORF 1) in Wales die WM-Chance am Leben halten.

"Es kommt auf den Tag X an. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass wir dann da sein werden", sagt ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel. Am Donnerstag muss Österreich im WM-Play-off-Halbfinale in Wales bestehen. Nur bei einem Sieg lebt der Traum von der ersten Endrunde seit 1998, von der achten insgesamt. Im Juni könnte unser Team gegen Schottland oder die Ukraine das Ticket für Katar lösen. "Ich glaube, wenn wir dieses Spiel gewinnen, dass wir im Juni zu Hause -egal gegen wen -sehr gute Karten haben", so Schöttel. Schon morgen heben unsere Stars nach Cardiff ab.

Foda-Vertrag verlängert sich mit Katar-Ticket

Dort geht es neben der WM auch um die Zukunft von Teamchef Franco Foda. Der Vertrag des Deutschen verlängert sich nur bei einer erfolgreichen Qualifikation. "Wir wollen alle zur WM. Deshalb sollten wird uns auf das Spiel konzentrieren und nicht auf Nebensächlichkeiten", sagt er. Beim Test am 29. März in Wien (gegen Schottland, Tschechien oder Schweden) ist Foda auf jeden Fall noch dabei. "Davon gehe ich zu hundert Prozent aus", sagt Schöttel. In Wales, das in der WM-Quali-Gruppe zu Hause unbesiegt blieb, saß Foda noch nie auf der Bank. In zehn direkten Duellen feierte Österreich fünf Siege holte zwei Remis und kassierte drei Pleiten. "Die Wichtigkeit dieses Spiels ist jedem bewusst. Wir wollen gewinnen", sagt Spieler Christoph Baumgartner. Florian Grillitsch, Philipp Lienhart, Christopher Trimmel und Dejan Ljubicic mussten für den Lehrgang absagen. Für sie wurden zunächst Stefan Ilsanker, Alessandro Schöpf, Andreas Weimann und Kevin Danso nachnominiert. Weil jetzt aber auch Danso verletzt passt, rückt Maximilian Ullmann ins Team.