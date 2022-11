ÖFB-Personalsorgen in der Abwehr vor Test-Kracher gegen Italien

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick kämpft vor dem Test-Kracher gegen Italien mit Personalsorgen in der Verteidigung.

Österreichs Fußball-Nationalteam könnte im abschließenden Länderspiel des Jahres am Sonntag (ab 20.45 Uhr im Sport24-Liveticker) in Wien gegen Italien auf die Innenverteidiger Kevin Danso und Gernot Trauner verzichten müssen. Beide absolvierten das Abschlusstraining am Samstagvormittag in Marbella ebenso wie Andreas Weimann nicht mit der Mannschaft. Die besten Chancen auf einen Einsatz im Abwehrzentrum neben Kapitän David Alaba dürfte damit Freiburg-Legionär Philipp Lienhart haben.

Trauner hatte wegen Hüftproblemen schon am Vortag im Training pausieren müssen. Freiburg-Legionär Lienhart hatte mit einer leichten Knöchelblessur zu kämpfen, dürfte aber fit werden. Offensivmann Weimann laboriert seit dem mühevollen 1:0-Testspielerfolg am Mittwoch in Malaga gegen Andorra an einer Knieverletzung. Für einen Einsatz gegen Italien sehe es schlecht aus, erklärte Teamchef Ralf Rangnick. Der Rückflug des ÖFB-Teams aus dem Trainingslager in Andalusien nach Wien stand am Samstagnachmittag auf dem Programm.