× ÖFB-Team: So lief Rangnicks erstes Training

Für Österreichs Nationalteam beginnt heute die neue Ära von Ralf Rangnick. Der 63-Jährige leitet sein erstes ÖFB-Training.

Gestern Abend trudelten die Spieler im Quartier ein - die Chance für Rangnick, alle (z. B. Arnautović) persönlich kennenzulernen.

Heute, 10.30 Uhr, leitete Rangnick seine erste Trainingseinheit. Ohne unseren Champions-League-Sieger. "David Alaba wird aus verständlichen Gründen noch nicht bei uns aufschlagen", so Rangnick. "Madrid ist im Ausnahmezustand." Das erste Training sorgte auch für reges Zuschauerinteresse. Einige Schulklassen und Kurgäste schauten Arnautovic und Co. auf die Beine. Um 10:49 Uhr versammelte Rangnick seine Truppe im Mittelkreis für eine kurze Ansprache, dann startete das Training.

Kurz nach 12 Uhr brachte Rangnick seine Kicker nach einem rund 30-minütigen Trainingsmatch für eine weitere Ansprache zusammen. Nach dieser war das Training beendet und die ÖFB-Stars gaben Autogramme.

Premiere gegen Kroatien: »Sind nicht Favorit«

Was wurde aus dem Beratervertrag bis 2024, auf den sich Rangnick (trotz Jobs als Teamchef) für zwei Jahre mit ManU geeinigt hat? Der wurde "in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst", wie der Trainer-Professor gestern wissen ließ: "Wir sind in den letzten Tagen zu der Überzeugung gelangt, dass es für mich und letztlich auch für Manchester United besser ist, mich voll und ganz auf die Aufgabe hier als Teamchef der Nationalmannschaft konzentrieren zu können."

Damit kann sich Rangnick voll auf die schwierige Nations League konzentrieren: Am Freitag kracht Österreich in Osijek auf Kroatien, am 6. und 10. Juni stehen Heimspiele gegen Dänemark und Frankreich an. Rangnick: "Wir sind in keinem dieser Spiele Favorit." Er glaube aber, "dass viel Potenzial in dieser Mannschaft steckt." Rangnick will eine neue Ära starten: "Es ist schon eine Weile her, dass das österreichische Nationalteam mit Heldentaten auf sich aufmerksam gemacht hat."