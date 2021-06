ÖFB-Team startet mit dieser Aufstellung in den EURO-Test

Unser ÖFB-Team steht vor dem letzten Test für die EURO. Hier die Aufstellung gegen die Slowakei.

Daniel Bachmann steht im letzten EM-Testspiel von Österreichs Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag im Happel-Stadion gegen die Slowakei im ÖFB-Tor. Der Watford-Profi war bereits beim 0:1 am Mittwoch im England zum Einsatz gekommen. Ansonsten nahm Teamchef Franco Foda einige Änderungen vor - Christopher Trimmel, Philipp Lienhart, Andreas Ulmer, Valentino Lazaro und Florian Grillitsch kamen neu in die Startelf. Marko Arnautovic sitzt wie erwartet zunächst auf der Ersatzbank.

Aufstellung Österreich gegen die Slowakei (taktische Ausrichtung offen):

Bachmann - Trimmel, Lienhart, Hinteregger, Ulmer - Lazaro, Grillitsch, Sabitzer, Alaba - Kalajdzic, Baumgartner