"Ösi-Machtkampf um Rangnick" - Muss ÖFB-Boss gehen?

Machtwort vom ÖFB-Boss: Er will mit Rangnick verlängern Drei Tage vor der Kaderbekanntgabe für unsere letzten beiden Nations-League-Spiele gegen Kasachstan (14. November in Almaty) und Slowenien (17. November in Wien) sprach ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer in der Teamchef-Debatte ein Machtwort: Er will mit Rangnick über 2026 hinaus verlängern.