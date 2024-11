Rangnick spricht Klartext über David Alaba (32)

Beim Nationalteam dreht sich allles um unseren verletzten Superstar.

Wann kehrt David Alaba endlich wieder zurück auf den Fußball-Platz? Diese Frage stellen sich die Fans nach fast einem Jahr Verletzungspause. Dieses Thema bestimmte auch die Kader-Nominierung für die anstehenden Nations League-Spiele gegen Kasachstan und Slowenien, die Alaba wieder verpassen wird. Grund: Der Wiener ist nach wie vor nicht einsatzfähig.

Rangnick: "Alaba ist im Zeitplan"

Teamchef Ralf Rangnick informierte die Fans mit folgender Aussage über die Gesundheitszustand unseres Kapitäns: "Es geht ihm gut. Natürlich war es eine schwierige, komplizierte Verletzung, aber er ist wieder draußen auf dem Platz. Ich würde sagen, er ist absolut im Zeitplan."

ÖFB-Comeback im März?

Wann Alaba matchfit ist, konnte Rangnick nicht prognostizieren. "Ich habe immer gesagt, dass wir im Nationalteam mit ihm frühestens im März rechnen können. Aber ich bin sicher, dass sie nichts übers Knie brechen und auf Nummer sicher gehen werden. Es ist wichtig, dass er noch viele Jahre auf höchstem Niveau spielen kann."

Real-Abwehr steht heftig in der Kritik

Bei seinem Klub Real Madrid wird Alaba auf jeden Fall schmerzlich vermisst. Ohne den Wiener taumelten die Königlichen in eine 1:3-Niederlage gegen den AC Milan. Vor allem die Innenverteidigung rund um Abwehr-Chef Eder Militao wurde von der Presse zerrissen. Ganz klar: Auch Real hofft auf Alabas baldige Rückkehr, sonst wird es für Kult-Trainer Carlo Ancelotti bald ungemütlich in Madrid. In der Liga hat man schon 9 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Barcelona. In der Champions League liegt man gar nur auf Platz 17!