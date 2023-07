Österreich testet vor EM-Quali noch in Linz gegen Moldau

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft wird im Herbst in der Linzer Arena ein Testspiel gegen die Republik Moldau bestreiten.

Wie der ÖFB am Donnerstag bekannt gab, gastieren die Osteuropäer am 7. September (20.30 Uhr) in Oberösterreich. Für das Team von Ralf Rangnick geht es fünf Tage später in der EM-Qualifikation auswärts in Schweden weiter.

Der Ticket-Vorverkauf für das Länderspiel startet am 20. Juli, schon drei Tage davor haben die Abonnenten des LASK die Möglichkeit, sich in einem geschützten Vorverkauf ihre Tickets im Heimstadion zu sichern.