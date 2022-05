Rangnicks erster Auftritt als Teamchef

Im ÖFB-Teamcamp in Bad Tatzmannsdorf checkt erstmals der neue Teamchef ein.

Alle Augen werden heute auf den neuen Super-Teamchef gerichtet sein. Am Vormittag checkt Ralf Rangnick im noblen ÖFB-Teamquartier in Bad Tatzmannsdorf ein. Nach der obligatorischen Begrüßungsrunde mit den Stars steigt dann ab 15 Uhr die erste Pressekonferenz als ÖFB-Teamchef (HIER im Sport24-LIVE-Ticker). Die Vorfreude auf an den ehemaligen Manchester-United-Trainer ist enorm, doch die Zeit bis zum ersten Pflichtspiel im Zuge der Nations League extrem knapp.

Alaba fährt erst nach dem CL-Finale zum ÖFB-Team

Am 3. Juni geht es auswärts gegen Kroatien, ehe es mit dem Heim-Doppel in Wien gegen Dänemark und Frankreich sowie dem Gastspiel bei den Dänen Schlag auf Schlag weitergeht. "Es ist der erste Lehrgang eines neuen Trainerteams. Egal wie der Teamchef heißen würde, es wäre für jeden eine große Herausforderung", betont Sportdirektor Peter Schöttel. Wie ÖSTERREICH bereits berichtete, fehlen in Rangnicks erstem 25-Mann-Kader die verletzten Martin Hinteregger (Frankfurt) und Florian Grillitsch (Hoffenheim). Aleks Dragović (RS Belgrad) ist erstmals seit 2009 nur noch zweite Wahl.

Schöttel: "Jeder Trainer hat eine neue Herangehensweise. Wir wollen gut in den Lehrgang starten und die Abläufe bestmöglich hinbekommen." Real-Superstar David Alaba, der nach dem gestrigen Champions-League-Finale zum Team stoßen will, telefonierte bereits mit Rangnick. "Wir wollen den Trainer kennenlernen und mit ihm eine Philosophie entwickeln, die gut zu uns passt."

Die ÖFB-Pressekonferenz HIER im Sport24-LIVE-Ticker: