Schwedens 5:0 als Warnung für ÖFB-Verteidiger

Mit einem 5:0 in Estland fanden die Schweden letzten Samstag zurück auf EM-Kurs. ÖFB-Verteidiger Maximilian Wöber warnt vor der "starken Offensive" unseres Dienstag-Gegners.

Vom Teamcamp in Windischgarsten aus verfolgten die ÖFB-Stars das Schützenfest der Schweden gegen Estland im TV. Sporting-Legionär Gyökeres (18.) und Tottenhams Kulusevski (24.) hatten schnell auf 2:0 gestellt, ehe Newcastle-Star Isak (39.) per Kopf traf. Mit Quaison (75.) und Claesson (92.) besorgten zwei "Joker" den 5:0-Endstand.

Maximilian Wöber und seine Abwehrkollegen sind jedenfalls vor einer starken Offensivabteilung gewarnt. Spieler wie Emil Forsberg, Alexander Isak oder Dejan Kulusevski bürgen für Qualität in der Mannschaft von Teamchef Janne Andersson, wie man am Samstag sehen konnte.

Wöber: »Solche Partien wünscht man sich«

Die Schweden seien "eine richtig gute Truppe, die eingespielt ist", so Wöber, die Offensive der Schweden sei "Weltklasse". Mit den Stärken von Kulusevski und Isak machte der Wiener in der Vorsaison bei Leeds Bekanntschaft, vor Forsberg ist der Respekt ebenfalls groß. Gladbach-Legionär Wöber hofft aber, dass die ÖFB-Offensivabteilung mit "Energie, Tempo, vertikalem Spiel und Pressing" alles klar macht. Wöber & Co. ist klar, dass Partie hat einen gewissen Final-Charakter hat: "Wir wissen, wenn wir gewinnen, können wir uns nur noch selbst schlagen. Man merkt auch, dass die Vorfreude immer größer wird. Solche Spiele wünscht man sich als Fußballer."