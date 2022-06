So lief Alabas erstes Treffen mit Teamchef Rangnick

David Alaba ist wie geplant am Mittwochnachmittag im Camp der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in Bad Tatzmannsdorf eingetroffen.

Da die Einheit am Mittwochnachmittag abgesagt wurde, absolviert der frisch gebackene Champions-League-Sieger vor dem Nations-League-Match am Freitag in Osijek gegen Kroatien nur ein Training mit der ÖFB-Auswahl, jenes am Donnerstagvormittag. Ob oder wie lange Alaba gegen Kroatien eingesetzt wird, ist offen.

© Facebook/Das Nationalteam ×

Unser ÖFB-Star traf jedenfalls mit Stil in Bad Tatzmannsdorf ein. Ganz in weiß gekleidet und mit cooler Sonnenbrille tauchte Alaba auf, checkte im Hotel ein und begrüßte seine Teamkollegen.

Danach folgte die erste Begegnung mit Neo-Teamchef Ralf Rangnick. Auch hier blieb Alaba cool: Per Handschlag und Umarmung begrüßte er den Deutschen, danach folgte ein freundlicher Wortwechsel.

Für David Alaba sieht Rangnick bekanntlich Rolle im Zentrum vor. "Ich weiß von der damaligen Erfahrung, dass er nicht so gerne links spielt", sagte er bereits im Vorfeld. Im jüngsten Karriereverlauf hätte Alaba bei den Bayern und Real Madrid auch stets im defensiven Mittelfeld oder in der Innenverteidigung gespielt. "Ich glaube, dass er da für die österreichische Nationalmannschaft am Wertvollsten ist - was nicht bedeutet, dass man ihn im absoluten Notfall nicht auch einmal außen einsetzt. Ich sehe ihn aber für die Zukunft ganz klar als zentralen Spieler."