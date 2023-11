So lief die Kabinenparty nach dem Deutschland-Kracher

Wie auf Postings unserer Helden zu sehen, ging nach dem 2:0 gegen die Deutschen auch in der Kabine die Post ab. Torschütze Marcel Sabitzer verriet, welche alten Hadern die teaminterne Hitparade stürmen.

Während Reporter in der Mixed-Zone der Stadion-Katakomben auf die euphorisierten Interview-Partner warteten, wummte es hinter der Kabinentür. Ganz weit vorn: Die Fendrich-Hits "I Am From Austria" und, wie Marcel Sabitzer verrät: "Unser Video-Analyst (Stefan Oesen, d. Red.) hat gesagt, wenn wir die Partie gewinnen, dann singt er mit der Gitarre Strada Del Sole. Wir sind ihm zur Seite gesprungen und haben's zusammen gemacht. Wir sind sehr textsicher." Christoph Baumgartner, Torschütze zum 2:0, korrigiert: "Nicht ganz, aber wenn es zum Refrain geht, dann bin ich schon laut."

Sabitzer verriet: "Wollte dem Auftrag meiner Frau gerecht werden"

Auf Fotos in den sozialen Medien sehen wir, wie ausgelassen David Alaba, Alex Schlager & Co. feierten. Marcel Sabitzer gestand: "Meine Frau hat mir vor dem Spiel noch geschrieben, dass ich ein Tor schieße. Dem wollte ich natürlich gerecht werden, damit ich keinen Ärger zu Hause bekomm. Von dem her hab' ich's für sie auch geschossen, logisch."

Auch Rangnick kann schon "I Am From Austria"-Text auswendig

Auf Facebook postete "Das Nationalteam" ein Video, das die Spieler backstage in der Fankurve zeigt - alle singen mehr oder weniger stimmig: " ... a wenn ma's schon vergessn ham' ... I bin dei Apfel, du mei Stamm ... ". Inzwischen kann auch schon Teamchef Ralf Rangnick, der als Deutscher die Deutschen aus dem Happel-Stadion schießen ließ (historischer zweiter Sieg in Folge gegen unsere Lieblings-Nachbarn nach dem 2:1 in Klagenfurt 2018!), unsere inoffizielle Bundeshymne auswendig: "Ich liebe dieses Land und diese Mannschaft."