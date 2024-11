SO schafft es das ÖFB-Team in Topf 1 für die WM-Quali-Auslosung

Österreich kämpft in der Nations League um den Aufstieg und gleichzeitig um einen Platz im ersten Topf für die WM-Quali-Auslosung im Dezember. Ein direkter Weg - und die Nations League als mögliche Absicherung.

Für Österreichs Fußball-Nationalteam steht viel auf dem Spiel. Die letzten beiden Nations-League-Spiele sind entscheidend: Gewinnt die Rangnick-Elf am Donnerstag gegen Kasachstan (16 Uhr) und am Sonntag gegen Slowenien (20.45 Uhr, ORF1), ist der Aufstieg in die höchste Liga sicher. Doch um bei der WM-Quali-Auslosung in Topf 1 zu landen braucht Österreich zusätzlich Schützenhilfe.

Obwohl das ÖFB-Team aktuell auf Rang 23 der FIFA-Weltrangliste steht, wird es voraussichtlich im November auf Platz 12 in Europa vorstoßen. Damit eröffnet sich die Möglichkeit bei der Auslosung im Dezember aus dem begehrten Topf 1 gezogen zu werden.

So könnte Österreich in Topf 1 für die WM-Quali-Auslosung landen

Erwarteter FIFA-Rangplatz: Mit einem Anstieg auf Platz 12 der europäischen Teams in der Weltrangliste am 28. November bleibt Österreich in den Topf-1-Rängen für die Quali-Auslosung

Mit einem Anstieg auf Platz 12 der europäischen Teams in der Weltrangliste am 28. November bleibt Österreich in den Topf-1-Rängen für die Quali-Auslosung Bedingung für Topf 1: Das ÖFB-Team bleibt in Topf 1, solange kein in der Weltrangliste niedriger platziertes Team das Viertelfinale der Nations League erreicht.

Drei Mannschaften könnten Österreichs Topf-1-Traum gefährden. Polen (Gruppe A1), Ungarn (A3) und Serbien (A4). Wenn Polen Kroatien, Ungarn die Niederlande oder Serbien Dänemark überholt, wäre der Platz im ersten Topf für Österreich dahin. Gelingt es diesen Teams jedoch nicht, bleibt das Rangnick-Team bei der WM-Quali-Auslosung in Topf 1.

Qualifikationswege zur WM 2026

Die Qualifikation für die WM 2026 bietet mehrere Wege, wobei Österreich von einem Nations-League-Gruppensieg profitieren könnte:

Direkte Qualifikation: Die zwölf Gruppensieger der WM-Qualifikationsgruppen erhalten einen direkten Startplatz für die WM.

Die zwölf Gruppensieger der WM-Qualifikationsgruppen erhalten einen direkten Startplatz für die WM. Play-off-Turnier: Die zwölf Gruppenzweiten und die vier bestplatzierten Nations-League-Gruppensieger, die sich nicht direkt qualifizieren, kämpfen in einem Play-off um die verbleibenden vier Startplätze.

Ein Sieg in der Nations League wäre für das ÖFB-Team somit doppelt wertvoll: Es bietet die Absicherung eines Play-off-Platzes und eine zusätzliche Chance auf die WM-Teilnahme. Die Auslosung der WM-Quali-Gruppen findet am 13. Dezember in Zürich statt.