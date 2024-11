Teamchef-Hammer bei Österreichs Play-off-Gegner Serbien

Wie serbische Medien berichten kommt es vor dem Duell gegen Österreich zum großen Knall.

Dragan "Piksi" Stojkovic genießt in seiner Heimat Kultstatus. Die Hoffnung waren groß als er am 3. März 2021, den Tag seines 56. Geburtstags, das Amt des serbischen Teamchef-Posten übernahm. Doch drei Jahre später ist die Enttäuschung angesichts der verpatzen WM 2022 und EURO 2024, wo man jeweils in der Gruppenphase ausschied, groß. Stojkovic ist vom Liebling zum Buhmann der Nation mutiert.

Kein Dementi von Stojkovic

Nun bereitet er ausgerechnet vor dem Nations-League-Play-off-Duell gegen Österreich seinen Abgang vor. Wie MaxBet Sport berichtet soll "Piksi" ein Millionen-Offert aus Südkorea, Australien und aus Saudi-Arabien vorliegen haben. Er selbst bestätigt gegenüber dem Medium eine Kontaktaufnahme: "Es stimmt, aber ich möchte im Moment nicht über dieses Thema sprechen." Ganz klar: Ein Dementi klingt anders. Das Hinspiel der Relegation bestreitet die ÖFB-Auswahl gegen Serbien am 20. März zu Hause, das Rückspiel folgt am 23. März in Serbien. Der Sieger steigt in die Nations League-A-Gruppe auf.