Teamchef-Suche geht ins Finale

Diese Woche könnte Peter Stöger als neuer Teamchef präsentiert werden.

Woche der Wahrheit für den ÖFB! Am Freitag soll der Nachfolger von Franco Foda in einer Präsidiumssitzung abgesegnet werden. Als Grundlage gilt ein Vorschlag von Sportdirektor Peter Schöttel. "Ziel ist es, auf Basis dieser Empfehlung des Sportdirektors, die der Präsident dem Gremium vorlegt, spätestens im Rahmen der Präsidiumssitzung am 29. April eine gemeinschaftliche Beschlussfassung zu treffen", vermeldete der ÖFB. Bei der letzten Teamchefsuche 2017 legte sich der Verband auf drei finale, "gleichwertige" Kandidaten fest. Die hießen Franco Foda, Andreas Herzog und Thorsten Fink. Die Landesfürsten stimmten ab und einigten sich auf Foda. Heißt eine "gemeinschaftliche Beschlussfassung", dass es heuer auch so läuft? Vermutlich nicht

Stöger wartet wohl nur noch auf Bestätigung

ÖFB-Präsident Gerhard Milletich betonte vor einigen Wochen, dass es eine Entscheidung des Sportdirektors ist und "das Präsidium nur das Finanzielle absegnet". Es sei denn, mehrere Kandidaten sind erneut "gleichwertig". Mit Peter Stöger kristallisierte sich aber ein Favorit heraus. Der 56-Jährige ist Österreicher, hat internationale Erfahrung und passt in die finanziellen Rahmenbedingungen. Alles soll geklärt sein. Auch mit Herzog (53) wurden Gespräche bestätigt. Eine Entscheidung fällt wohl zwischen den beiden. Wobei die Tendenz klar in Richtung Stöger geht.