Trotz Stadion-Loch: Match ist gesichert

Der ÖFB gerät durch ein wahren Stadion-Desaster gehörig unter Druck.

Wien. Die jüngsten Ereignisse im Ernst-Happel-Stadion lassen den ÖFB in einem ganz schlechten Licht dastehen. Zuerst ein Stromausfall, dann ein riesigen Lochs im Rasen: „Ich weiß nicht, was zum Teufel in diesem Amateur-Stadion los ist“, sagt Pierre-Emile Höjbjerg über die chaotischen Zustände beim Spiel am Dienstag. Das 20 Zentimeter tiefe Loch hatte sein Teamkollege Andreas Skov Olsen unmittelbar nach dem Abpfiff entdeckt. „Verdammt gefährlich“, so Olsens Urteil. Beim ÖFB schrillen nun die Alarmglocken.

Horror-Szenario. Gegen den Super-GAU, sprich die Absage des Frankreich-Spiels am Freitag, wurde mit allen Mitteln angekämpft. ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold: „Dass das Spiel stattfindet, war oberste Prämisse.“ Mit einem deutschen Rasenspezialisten bzw. Magnetresonanz und Georadar wurde der Untergrund auf weitere Hohlräume untersucht. Laut dem Gutachten stellt das Happel kein weiteres Sicherheitsrisiko dar. Jedoch muss die UEFA noch das O.K. geben – spätestens morgen Früh. Im Falle eines Standortwechsels müssen viele der 48.500 Kartenbesitzer draußen bleiben ...