Türkei-Testkracher im Happel-Stadion fixiert

Vor der Nations League-Auslosung am Donnerstag (18.30 Uhr) fixierte der ÖFB einen Länderspiel-Kracher.

Den 26. März sollten sich die heimischen Fans rot im Kalender anstreichen! Grund: An diesem Tag um 20.45 Uhr kracht das heimische Fußball-Nationalteam im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf die Türkei. Der Ticketvorverkauf für die Partie startet am 14. Februar, genauere Informationen werden zeitnah bekanntgegeben.

Rangnick will Gruppe gewinnen

Bereits am Donnerstag wird es für Ralf Rangnick und Co. wieder Ernst. In Paris steigt die Auslosung zur Nations League. „Mit der Nations League beginnt nach der Europameisterschaft der Weg zur Weltmeisterschaft 2026. Unser Ziel ist natürlich, die Gruppe zu gewinnen und in die Liga A zurückzukehren - ganz egal, wen wir am Donnerstag zugelost bekommen“, sagt Teamchef Rangnick, der gemeinsam mit der von Präsident Klaus Mitterdorfer angeführten ÖFB-Delegation bei der Zeremonie vor Ort anwesend sein wird.

Haaland ist möglicher Gegner

An der UEFA Nations League 2024/25 nehmen 54 Mitgliedsverbände der UEFA teil. Die Teams wurden auf Basis der Ergebnisse der UEFA Nations League 2022/23 in vier Ligen und unterschiedliche Lostöpfe eingeteilt. Österreich ist in der Liga B gelistet und wird aus Topf 1 gezogen. Die Gruppenspiele werden zwischen September bis November 2024 ausgetragen. Aus den einzelnen Töpfen drohen uns Gegner wie Ukraine, Norwegen (mit Superstar Haaland), Irland, Griechenland oder auch die Türkei.