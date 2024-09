Verschläft ÖFB das nächste Super-Talent?

Am Freitag (20.45 Uhr, ORF1) spielt Österreich in der Nations League gegen Slowenien. Doch am heimischen Fußball-Stammtisch gibt es aktuell nur ein Thema: Die Zukunft von Paul Wanner (18).

Ösis oder wir - wer kriegt Wanner? So titelt die deutsche BILD-Zeitung über das vielversprechendste Fußball-Talent in der deutschen Bundesliga. Doch wer ist eigentlich dieser Wanner, der aufgrund seiner österreichischen Mutter auch für das ÖFB-Nationalteam spielen könnte?

Jüngster Bayern-Spieler aller Zeiten

Paul Wanner ist ein Talent Made bei Bayern München. Von 2018 an wurde er bei den Münchnern ausgebildet. Mit 16 Jahren und 15 Tagen wurde er Anfang 2022 der jüngste Bundesliga-Spieler des deutschen Rekordmeisters. Über die Station SV Elversberg (2. Liga) landete er beim 1. FC Heidenheim. Mit den Schwaben führt der die deutsche Bundesliga an - vor dem FC Bayern. Daran halt vor allem Wanner (2 Spiele, 2 Tore, 1 Vorlage) maßgeblichen Anteil. Sein Marktwert kletterte auf acht Millionen Euro rauf.

Nagelsmann will Wanner

DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Wanner längst am Schirm und sprach am Montag öffentlich über den Shootingstar. "Er ist ein Spieler mit sehr viel Potenzial, den wir beim DFB fest in unseren Planungen haben", sagte Deutschlands Teamchef. "Wie früh er zur A-Nationalmannschaft stößt, entscheidet er selber."

In Dornbirn geboren

Früh in der Saison fliegen dem technisch beschlagenen Offensivmann von allen Seiten Komplimente zu. "Ich habe ein gutes Elternhaus zu Hause, ich bin da gut aufgehoben", sagte der in Dornbirn geborene Wanner bescheiden. Im österreichischen Nationalteam stehen ihm die Türen offen. Im November 2022 trainierte er schon einmal mit der Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick. Jüngsten Medienberichten zufolge hofft er, in Zukunft für die DFB-Elf aufzulaufen. Offiziell deklariert hat er sich aber nicht.

Rangnick hat Verständnis

"Er will sich erst als Bundesliga-Spieler etablieren. Wenn er sich für uns entschieden hätte, hätte er für den Rest seiner Karriere für Österreich spielen müssen, deshalb habe ich absolut verstanden, dass er abwarten möchte", sagte Rangnick bei der Kadernominierung für die Nations League zuletzt.

Zwei Linzer spielen für Kroatien

Wanner, der in Heidenheim die Nr. 10 trägt, erinnert vom Spielstil an einen weiteren offensiven Linksfuß, der ebenfalls in Österreich geboren wurde, aber nicht für das heimische Nationalteam spielt. Zur Erinnerung: Der ÖFB verschlief auch bei Luka Sucic (21/Real Sociedad) die Möglichkeit auf eine Einberufung. Er wurde, wie auch Mateo Kovacic (30/Manchester City) in Linz geboren. Beide spielen heute für die kroatische Nationalmannschaft.

Schöttel zuletzt in Kolumbien

Seitens des ÖFB betont man, dass die Entscheidung bei Wanner liegt. Im Hintergrund brodelt die Gerüchteküche aber. Wohl auch weil ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel zuletzt bei der Frauen-U-20-WM in Kolumbien weilte und sich zum Kapitel Wanner noch nicht geäußert hat.