Warum Rangnick früher als erwartet aus dem Urlaub kommt

Eigentlich hieß es, ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick würde erst Anfang September vor den Nations-League-Auwärtsspielen gegen Slowenien und Norwegen (6.&9.9.) aus dem Urlaub zurückkehren. Doch der Erfolgstrainer hat nicht nur das aktuelle Nationalteam im Kopf.

Rund ein Monat nach dem Achtelfinal-Aus der Österreicher bei der EM in Deutschland demonstriert Teamchef Ralf Rangnick, wie sehr ihm die Zukunft am Herzen liegt. Zum dritten Mal bittet der Deutsche zum Perspektivspielerlehrgang, bei dem von 28. bis 31. Juli in Lindabrunn die ÖFB-Talente der Jahrgänge 2005 bis 2008 unter die Lupe genommen werden. 29 Feldspieler und vier Tormänner wurden einberufen.

Mit von der Partie ist praktisch unser komplettes U17-Team, das es bei der U17-EM Ende Mai bis ins Viertelfinale geschafft hatte, oder zum Beispiel Rapid-Offensivtalent Jovan Zivkovic, der bereits Bundesliga-Erfahrung hat.

Rangnick steht selbst am Platz

Rangnick wird die vier Trainingseinheiten selbst mit seinem Team selbst leiten und meint: "Wir wollen den größten Talenten des Landes beim Perspektivspielerlehrgang zeigen, worauf es im Nationalteam ankommt, wollen sie fördern und fordern, damit sie bestmöglich für künftige Aufgaben vorbereitet sind."

Der Chef über die Bedeutung des Lehrgangs: "Gerade wenn wir sehen, dass in der Bundesliga und der 2. Liga die Einsatzzeiten für junge österreichische Spieler kontinuierlich zurückgehen, müssen wir noch mehr Wert auf die Entwicklung unserer Talente legen, damit sie bestmöglich auf den Profifußball vorbereitet sind."

Neben Rangnick und seinem Team nehmen auch ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel, Günter Kreissl (Leiter Projekt12, Head of Goalkeeping) und alle ÖFB-Teamchefs am Lehrgang teil. Außerdem haben sich U21-Teamchef Werner Gregoritsch und Frauen-Teamchefin Irene Fuhrmann angesagt.