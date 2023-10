Wie weit kommt unser Team bei der Euro?

Was trauen Sie der Nationalmannschaft bei der EURO in Deutschland zu?

Österreichs Fußball-Nationalteam hat sich zum dritten Mal in Serie für eine EM-Endrunde qualifiziert. Die Österreicher setzten sich am Montagabend in Baku gegen Aserbaidschan mit 1:0 (0:0) durch und fixierten damit das Ticket für das Turnier nächsten Sommer in Deutschland.

Österreichs Fußball-Nationalteam nimmt damit vierten Mal an einer EM-Endrunde teil. Nach der Premiere bei der Heim-EM 2008 gelang zum dritten Mal in Folge die Qualifikation aus eigener Kraft. Österreich ist damit seit der Aufstockung des EM-Teilnehmerfeldes von 16 auf 24 Teams beim Turnier 2016 in Frankreich bei allen kontinentalen Männer-Endrunden vertreten gewesen.

Größter sportlicher Erfolg auf EM-Ebene war das Erreichen des Achtelfinales beim pan-europäischen Turnier 2021 unter Ralf Rangnicks Vorgänger Franco Foda. Kann das ÖFB-Team dieses Mal sogar weiter kommen? Stimmen Sie hier ab.