WM-Quali: Diese Gegner warten auf das ÖFB-Team

Österreichs Fußball-Nationalteam wird bei der Auslosung der Qualifikationsgruppen für die WM 2026 aus Topf eins gezogen und spart sich Duelle mit Europas Großmächten. Dort sind in der Auslosung am 13. Dezember in Zürich auch Frankreich, Spanien, England, die Niederlande, Portugal oder Deutschland zu finden. Die zwölf Gruppensieger sind fix bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada dabei, die Zweiten müssen in ein Play-off.

Seit Dienstagabend stehen nun alle Lostöpfe fest. Aus Topf 2 könnte Österreichs etwa auf die Türkei, Polen oder Norwegen treffen. Im Topf 3 sind u.a. Schottland, Slowenien oder Irland, im Topf 4 wären wohl Bulgarien und der Kosovo mit Ex-Teamchef Foda die unangenehmsten Gegner.

