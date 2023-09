Neuer Trainer für Ex-Rapidler Demir

Ex-Rapidler Yusuf Demir bekommt beim FC Basel einen neuen Trainer. Der Schweizer Top-Klub feuerte den Deutschen Timo Schultz.

Der Klub des ÖFB-U21-Teamspielers trennte sich am Freitag nach einem enttäuschenden Saisonstart mit nur fünf Punkten in den ersten sieben Ligaspielen und dem Aus in der Conference-League-Qualifikation von Cheftrainer Timo Schultz (46). Der Deutsche saß nur drei Monate auf der Trainerbank.

Vorerst wird die Mannschaft von Sportdirektor Heiko Vogel trainiert. Der von Galatasaray ausgeliehene Demir war in den jüngsten vier Spielen jeweils in der Startelf gestanden.

Nicht die richtigen Hebel

Der FCB teilte mit: "Es sind sich klubintern alle einig, dass trotz der Kadersituation mit den bekannten Mutationen sowohl ein internationales Weiterkommen als auch ein viel besserer Saisonstart nicht nur möglich, sondern zwingend gewesen wäre. Auch nach der zuletzt knapp dreiwöchigen Ligapause, mit einem substanziell verstärkten Kader, ist es leider nicht gelungen, die richtigen Hebel für einen klaren Aufwärtstrend zu finden."