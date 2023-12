Not-OP bei Toni Polster! Große Sorge um ÖFB-Legende

Schock um Ex-ÖFB-Teamspieler Toni Polster: Der 59-Jährige musste notoperiert werden.

Fußball-Österreich ist in großer Sorge um eine seiner Legenden: Toni Polster wurde laut einem Medienbericht am Donnerstag in ein Wiener Krankenhaus eingeliefert, es soll sich um die Klinik Favoriten handeln. Bei einer Untersuchung wurde ein Magendurchbruch diagnostiziert.

In der Folge musste die Nationalteam-Legende notoperiert werden, im Anschluss kam Polster auf die Intensivstation.

Polster fehlte bereits bei Termin

Am Donnerstag hatte Polster zu einer Pressekonferenz wegen seiner Klage gegen den ÖFB wegen Anerkennung von drei Länderspielen bzw. Toren geladen. Vor den Mediengästen sprachen aber nur seine Anwälte Manfred Ainedter und Alexander Hirsche – Polster selbst war der große Abwesende. Der Ex-Stürmer ließ sich in den Räumlichkeiten seines Vereins Wiener Viktoria, wo er als Trainer der Kampfmannschaft fungiert, kurzfristig erkrankt entschuldigen.

Polster ist mit 44 Länderspiel-Toren Rekord-Torschütze der Nationalmannschaft. Seine 95 Länderspiele wurden bisher nur von Marko Arnautovic, David Alaba, Andreas Herzog und Aleksandar Dragovic übertroffen. Als Trainer betreut er seit 2011 unterbrochen von einem kurzen Engagement bei der Admira die in der Regionalliga Ost spielende Wiener Viktoria.