ÖFB-Teamspieler kurz vor Bundesliga-Comeback

Wie das "Eindhoven Dagblad" und "Voetbal International" übereinstimmend berichteten neigt sich nach zwei Jahren das Abenteuer PSV Eindhoven für Phillipp Mwene dem Ende zu. Der ÖFB-Legionär steht offenbar kurz vor einer Rückkehr zum deutschen Bundesligisten Mainz 05.

Ein alter Bekannter soll die Lösung des 1. FSV Mainz 05 bei der Suche nach einem neuen Linksverteidiger sein. Bereits vor wenigen Tagen wurde über einen möglichen PSV-Abschied berichtet. Nun soll der Wechsel in trockenen Tüchern sein und Phillipp Mwene steht unmittelbar vor der Rückkehr in die deutsche Bundesliga. Der 29-Jährige wechselte 2021 ablösefrei von Mainz zu PSV und absolvierte beim niederländischen Vizemeister und Cupsieger 73 Spiele. Den Berichten zufolge würde Eindhoven einem Wechsel aber nur dann zustimmen, wenn die Verpflichtung von Sergino Dest vom FC Barcelona klappt. Der technische Direktor Earnest Stewart soll sich derzeit für Gespräche über eine Leihe in Spanien befinden. Mit Mainz dürfte sich der ÖFB-Kicker hingegen schon einig sein. Bereits kommende Woche soll der siebenfache Nationalspieler im Rheinland auflaufen. Für seine Dienste überweisen die "Nullfünfer" rund 1,5 Millionen Euro an Ablösesumme in die Niederlande.