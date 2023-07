ÖFB-Teamverteidiger Wöber leihweise zu Mönchengladbach

Maximilian Wöber verlässt Leeds United nach dem Abstieg aus der Premier League und wechselt leihweise in die deutsche Bundesliga zu Borussia Mönchengladbach.

ÖFB-Nationalteamspieler Maximilian Wöber spielt in der kommenden Saison für Borussia Mönchengladbach. Der deutschen Fußball-Traditionsverein lieh den 25-jährigen Verteidiger für ein Jahr von Leeds United aus, gab der Club am Montag bekannt. Wöber war erst Anfang des Jahres für zwölf Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Leeds gewechselt, stieg mit dem englischen Club aber aus der Premier League ab.

"Die Erfahrung, die Max bei seinen bisherigen Vereinen, aber auch in der österreichischen Nationalmannschaft auf höchstem Niveau gesammelt hat, wird unserer jungen Mannschaft guttun. Er ist ein Spieler, der sich nicht scheut, Verantwortung zu übernehmen", sagte Roland Virkus, Borussias Geschäftsführer Sport. Nach den Niederlanden (Ajax Amsterdam), Spanien (FC Sevilla) und England (Leeds) macht der Linksfuß nun Erfahrung in der nächsten europäischen Topliga. "Borussia ist ein absoluter Traditionsverein, der für mich immer sehr interessant war und dem ich gerne zugeschaut habe - auch weil hier viele Österreicher gespielt haben. Es ist eine extrem reizvolle Aufgabe, auf die ich mich sehr freue", sagte Wöber, der in Gladbach auf seine Landsleute Hannes Wolf und Stefan Lainer, der vergangene Woche eine Krebserkrankung publik gemacht hatte, trifft.

Er ist der siebente Sommer-Zugang der Gladbacher, neben Fabio Chiarodia und Lukas Ullrich ist er der dritte neue Abwehrspieler für den Schweizer Cheftrainer Gerardo Seoane. Wöber reifte bei Rapid Wien zum Profi, ehe er nach den Auslandsstationen Ajax Amsterdam und FC Sevilla wieder zurück in die österreichische Bundesliga verschlug. Nach dreieinhalb Jahren in Salzburg wechselte der 16-fache ÖFB-Teamspieler auf die Insel zu Leeds, wo er noch einen Vertrag bis 2027 hat.