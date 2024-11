Oliver Glasner mit Crystal Palace wieder im Aufwind

Oliver Glasner konnte mit seinem Londoner Klub Crystal Palace zuletzt dreimal in Folge anschreiben. Dieser Trend soll nun fortgesetzt werden.

Premier-League-Manager Oliver Glasner ist in den letzten Wochen aufgrund der Tabellenposition seiner Mannschaft Crystal Palace gehörig unter Druck geraten. Mittelfeld-Motor Will Hughes, der in neun Saisonspielen schon fünf Gelbe Karten sammelte, machte sich ob der jüngsten Erfolge der "Eagles" für seinen rot-weiß-roten Trainer stark.

Hughes erklärte gegenüber Crystal Palace TV, dass Glasner maßgeblich dazu beigetragen habe, die Mannschaft zu einen und in den letzten Spielen wieder voranzubringen. "Die Widerstandsfähigkeit, die wir gezeigt haben, die Entschlossenheit... Wir hätten leicht untergehen können, nachdem der Gegner am Wochenende das Spiel mit zwei schnellen Toren drehte, besonders mit müden Beinen. Dass wir dann noch einmal zurückgekommen sind, zeugt allerdings von unserer Mentalität", erklärte Hughes.

"Der Trainer hat es auf den Punkt gebracht: Wir müssen zusammenhalten, egal was auf dem Spielfeld passiert, und in den letzten 15 Minuten hätten wir das Spiel auch gewinnen können", so Hughes. "Am Ende der letzten Saison waren wir mit unserer Intensität so schwer zu besiegen, und ich denke, wir haben dieses gewisse Etwas zurück. Hoffentlich können wir so weitermachen."