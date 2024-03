Rapid-Fan-Chaoten: Spieler mit Feuerzeugen beworfen

Nach dem Derby-Skandal zeigten sich einige Rapid-Fan-Chaoten unverbesserlich und beschimpften die Bundesliga und den ÖFB – beim Spiel gegen den LASK flogen Feuerzeuge in Richtung eines Spielers.

Bereits nach dem 3:0-Derbysieg gegen Austria Wien waren Rapid-Funktionäre und Spieler durch Schmähungen und teils homophobe Gesänge gegen den Stadtrivalen aufgefallen und gesperrt worden. Nach sicherheitsrelevanten Vorfällen hatte der Straf- und Beglaubigungsausschuss (Senat 1) der Liga zuletzt auch einen Zwei-Punkte-Abzug gegen Rapid für die kommende Saison ausgesprochen. Danach überschritten die Hütteldorf-Anhänger die rote Linie und sorgten mit "Totengräber"-Steckbriefen erneut für Empörung – oe24 berichtete. Jetzt legten einige Fan-Chaoten nach: Beim Heimspiel am Freitag im Allianz Stadion gegen den LASK beschimpften sie die Bundesliga und den ÖFB wüst und warfen Feuerzeuge auf einen LASK-Spieler.

Feuerzeuge flogen auf Spielfeld: Partie unterbrochen

Die Partie wurde in der 37.Minute unterbrochen als Valon Berisha vom LASK einen Eckball ausführen will und von Rapid-Fans mit Feuerzeugen beworfen wurde. Schiedsrichter Alexander Harkam hätte das Spiel auch abbrechen können, ließ aber weiterspielen. Es war nicht der einzige Fan-Eklat in diesem Spiel. Auch ein Plakat sorgte für Aufregung. Darauf zu lesen: "Bundesliga und ÖFB steckts eich eichere Doppelmoral in Oa**h". Auch Journalisten wurden verunglimpft: "Skandal am VIP-Buffet: Journalisten bekommen ihre Wendehälse nicht voll. Hausverbot jetzt!", stand auf einem anderen Banner.