Rapid-Fans sorgen erneut für Wirbel

Rapid steht nach dem 1:1 bei Austria Klagenfurt in der Meistergruppe. Doch die "Nachwehen" des Derby-Skandals stimmten die Fans der Hütteldorfer alles andere als in Feierlaune.

Einen Tag vor dem entscheidenden Meistergruppen-Duell wurden die Strafen für Rapid Wien nach der eskalierten Derby-Situation vom Liga-Protestkomitee teilweise reduziert. Aus diesem Grund stand auch Stammkeeper Niklas Hedl beim 1:1 gegen Austria Klagenfurt zwischen den Pfosten. Trotz dieser teilweisen Begnadigung zeigten die Rapid-Ultras keinerlei Reue. Im Gegenteil – provokante Banner mit den Aufschriften "Scheiß Bundesliga" und "Sky Oasch" zierten den Westblock der Wörthersee-Arena. Angesichts der bedingten Strafen ein Spiel mit dem Feuer...

»Gegen Journaille, Heuchler & Liga«

© APA ×

Doch nicht nur die Liga steht im Fokus des Unmuts der Grün-Weißen, auch die Presse bekommt aufgrund der Berichterstattung in den letzten Wochen ihr Fett ab. "Stehen wir gemeinsam, bleiben wir Sieger. Gegen Journaille, Heuchler und Liga", machten die Hütteldorf-Anhänger ihren Ärger via Riesentransparent unübersehbar. Ob diese Aktion eine kluge Entscheidung war oder ob neuer Ärger bereits in Sicht ist, bleibt abzuwarten.