Rapid eröffnet Meistergruppe mit Kracher

Bereits nächsten Freitag geht es in der Bundesliga mit dem Auftakt zur Meistergruppe weiter.

Der Schlusspfiff nach dem packenden Vierkampf um die Meistergruppe ist kaum erloschen, schon steht der Spielplan für den Finaldurchgang.

Auf Rekordmeister Rapid wartet zum Auftakt gleich ein hartes Los. Die Wiener empfangen am Freitag (ab 19.30 Uhr) den LASK im Weststadion in Hütteldorf. Die wohl vorentscheidenden Partien um die Meisterschaft zwischen Serienmeister Red Bull Salzburg und Verfolger Sturm Graz finden am 31. März in der Steiermark und am 28. April in der Mozartstadt statt.