Droht Rapid saftige Pyro-Strafe?

Nach der Pyro-Show im Allianz Stadion droht Rapid eine Geldstrafe vom Senat 1 der Bundesliga.

Auf hohem Niveau lag am Sonntag im Allianz Stadion der Pyrotechnik-Faktor - die "Ultras" zelebrierten ihr 35-jähriges Bestehen dermaßen leidenschaftlich, dass zu Beginn der zweiten Hälfte wegen starker Rauchentwicklung eine rund zehnminütige Unterbrechung notwendig wurde.

Mayulu nicht irritiert

Beim Fehlschuss von Rapid-Juwel Fally Mayulu in Minute 77 hagelte es vor der West-Tribüne gerade Leuchtstifte von den Rängen: Mayulu traf aus drei Metern nicht ins leere Tor. Im TV wurde spekuliert, ob die Pyro-Aktion die Sicht des Franzosen vernebelte. Der Stürmer betonte allerdings, er sei davon nicht irritiert worden.

Barisic gab sich in puncto Fan-Feuerwerk zurückhaltend und meinte lediglich: "Ich brauche so etwas nicht. Nicht einmal zu Silverster schieß' ich mit irgendwas herum." Die Angelegenheit wird für Rapid wohl ein finanzielles Nachspiel haben, der Bundesliga-Senat 1 ist nun am Zug.

Auch ÖFB-Cupfinale wurde teuer

Nicht das erste Mal, dass Rapid tief in die Tasche greifen muss. Zuletzt war es aber der ÖFB und nicht die Bundesliga, der nach dem Cup-Finale gegen Sturm Graz eine 30.000-Euro-Strafe verhängt hat.