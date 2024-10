Rapids Gale bei Comeback in Testspiel mit Blitztor

Auch Dursun ist wieder fit.

Für Rapids Thierry Gale ist das Testspiel am Donnerstag gegen den SV Horn ein besonderes gewesen. Der 22-jährige Offensivspieler gab beim 2:0-Erfolg der Wiener gegen Zweitligist SV Horn nach überstandener Kreuzbandverletzung sein Comeback und traf schon nach wenigen Sekunden via Distanzschuss. Nach muskulären Probleme in den vergangenen Wochen kam mit Furkan Dursun eine weitere Offensivkraft wieder zum Einsatz. Sommer-Zugang Jakob Schöller spielte erstmals im Rapid-Trikot.