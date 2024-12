Ronaldo nimmt Eisbad im Weihnachtsurlaub

Fußball-Star Cristiano Ronaldo (39) genehmigte sich im Weihnachtsurlaub ein frostiges Eisbad.

Stolz und in knapper Badehose posierte Fußball-Star Cristiano Ronaldo auf Instagram. Der Portugiese wünscht seinen über 600 Millionen Followern ein "frohes Weihnachtsfest". In einem weiteren Post gab es für seine Fans dann auch noch ein Video, das ihn beim Eisbaden zeigt. Das eiskalte Wasser dürfte für Ronaldo eine willkommene Abwechslung zur Wüsten-Hitze in Saudi-Arabien sein. Der 39-Jährige ist aktuell bei al-Nassr unter Vertrag. 35 Grad oder mehr sind dort keine Seltenheit.









Seine Weihnachts-Ferien kann Ronaldo noch eine Zeit lang genießen. Bis 9. Jänner ruht die Liga in Saudi-Arabien.