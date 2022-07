Ronaldo soll ausgerechnet zu diesem Club wechseln

Jetzt könnte es ganz schnell gehen: Manchester United will Ronaldo offenbar wegtauschen.

Seit Wochen ist klar: Cristiano Ronaldo will Manchester United verlassen und auch in der kommenden Saison in der Champions League spielen. Nachdem lange kein Spitzenclub den Portugiesen verpflichten wollte, könnte es nun ganz schnell gehen. Wie der britische „Express“ berichtet, will der englische Rekordmeister den 37-Jährigen wegtauschen.

Rückkehr nach Madrid?

Dem Bericht zufolge bahnt sich ein spektakulärer Deal zwischen Manchester und Altetico Madrid an. Die Red Devils sollen Ronaldo ziehen lassen und im Gegenzug dessen Landsmann Joao Felix (22) nach England holen.

Ein solcher Transfer wäre besonders brisant. Ronaldo spielte neun Jahre lang für Real Madrid – ein Wechsel ausgerechnet zum Stadtrivalen scheint für viele Fans undenkbar. Spätestens bis zum Ende des Transferfensters Ende August muss eine Entscheidung fallen.