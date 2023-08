Ryan Reynolds verliert seine Nummer eins

Der walisische Viertligist ist unter Ryan Reynolds als Klub-Boss der Aufstieg zurück in den Profi-Fußball gelungen. Nun muss sich der Hollywood-Star die Suche nach einem neuen Torwart begeben.

Ben Foster hat sich nach einem Fehlstart in die Saison für sein endgültiges Karriereende entschieden. "Die ehrliche Wahrheit ist, dass meine Leistungen nicht das Niveau erreicht haben, dass ich selbst von mir verlange", sagte Forster. Der ehemalige England-Keeper hatte in den ersten vier Spielen 13 Gegentore kassiert. Bereits im September 2022 verabschiedete sich der Wrexham-Goalie für ein halbes Jahr. Klub-Boss Ryan Reynolds überzeugte ihn im März jedoch noch mit einem 12-Monats-Vertrag. Mit seinem Karriereende will der Ex-Manchester-United-Torwart nun Platz für jemand Neues machen. Der 40-Jährige stand in seiner Karriere unter anderem fünf Jahre bei den "Red Devils" (2005-2010) unter Vertrag. Hollywood-Star Reynolds zollte ihm zum Abschied Tribut: "Habe so viele Erinnerungen, die ich nie im Leben vergessen werde. Ich liebe diesen Kerl. Danke für alles, Ben".